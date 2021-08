Zootiere der Superlative

Gibbon, Schildkröte, Elefant: Wer sind die Ältesten im ganzen Land?

Plus In Augsburg lebt Europas ältester Elefant. Mit 66 Jahren ist Targa ein Phänomen, sagen Experten. Wie betagt sind die ältesten Tiere in Bayerns Zoos?

Denkt man an alte Tiere, fallen einem direkt Riesenschildkröten ein. Badewannengroße Reptilien, die mit ihrer schwerfälligen Anmut über Sand kriechen und dabei den Eindruck erwecken, als hätten die vergangenen hundert Jahre bei ihnen kaum Spuren hinterlassen.

