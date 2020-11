vor 16 Min.

Zu dritt Hakenkreuz gesprüht: Anzeige wegen Corona-Verstoß

Drei Männer hatten in Kempten wohl ein Hakenkreuz an eine Hauswand. Das ist jedoch nur ein Grund, weswegen sich die Männer verantworten müssen.

Mit Schneespray sollen drei junge Männer in Kempten ein Hakenkreuz an eine Hauswand gesprüht haben. Auch weitere Schmierereien seien in der Nacht zu Sonntag angebracht worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet.

Im Rahmen der Fahndung konnten die drei Männer im Alter von 25 und 26 Jahren ausfindig gemacht werden. Sie müssen sich nun nicht nur auf Anzeigen wegen Sachbeschädigung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen einstellen, sondern auch wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Schließlich seien die Männer zu dritt und aus drei verschiedenen Haushalten bei der mutmaßlichen Tat gewesen, sagte der Sprecher. Erlaubt seien aber nur Zusammenkünfte aus zwei Haushalten. (dpa/lby)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen