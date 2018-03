vor 60 Min.

Zu lange auf der Toilette - Polizei erwischt gesuchten Mann Bayern

Ein ungewöhnlich langer Toilettengang ist einem Mann in Unterfranken zum Verhängnis geworden.

Bei der Kontrolle einer Spielhalle in Erlenbach am Main fiel der Dauergast im WC den Beamten auf, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Dann begann für den 22-Jährigen das richtige Schlamassel: Der mit Haftbefehl Gesuchte legte keine Papiere vor und gab die Personalien seines Bruders an - doch auch gegen den lag ein Haftbefehl vor. 2000 Euro hätte er zahlen müssen, um den Haftbefehl abzuwenden. So viel Geld hatte er nicht bei sich. Schließlich nannte er den richtigen Namen - und berappte die fälligen 1000 Euro.

"Er hatte die Hoffnung gehabt, dass die Geldstrafe seines Bruders geringer wäre als seine, und er so "günstiger" aus der Sache herauskäme", so die Polizei. Jetzt muss er Bußgeld zahlen, weil er den falschen Namen nannte. (dpa)

