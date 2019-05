11:11 Uhr

Zu schweres Mathe-Abi? Schüler starten Petition an das Kultusministerium

War das Mathe-Abitur in Bayern 2019 zu schwer? Ja, finden zahlreiche Schüler - und starten eine Petition. Es haben bereits zehntausende unterschrieben.

Von Nadine Ellinger

Am Mathe-Abitur führt an bayerischen Gymnasien kein Weg vorbei. Neben Deutsch ist die schriftliche Prüfung in dem Fach für alle Abiturienten verpflichtend. Am Freitag, 3. Mai war es in diesem Jahr wieder so weit - bayernweit schrieben rund 37.000 Schüler die Prüfung. Nur einen Tag später startete eine Schülerin eine Petition, in der sie die Senkung des Notenschlüssels fordert. Die Begründung: Das Mathe-Abi sei zu schwer gewesen.

"Wir Abiturienten bitten darum, den Notenschlüssel des Mathematik Abiturs in Bayern 2019 zu senken und dem Schwierigkeitsgrad anzupassen," heißt es in der Petition an das Kultusministerium Bayern, die am Samstag auf dem Portal change.org. online ging. Seither haben bereits mehr als 36.800 Menschen die Petition unterschrieben (Stand: Sonntagvormittag), die Zahl steigt minütlich an.

Schüler starten Petition gegen zu schweres Mathe-Abi in Bayern

In den Jahren zuvor seien die Mathe-Prüfungen stetig leichter geworden, heißt es weiter in der Petition. Doch in diesem Jahr seien die Aufgabenstellungen so schwer gewesen, "wie in keiner der vergangenen Abitur Prüfungen". So sei eine entsprechende Vorbereitung nicht möglich gewesen sein. Das diesjährige Mathe-Abitur stehe "in keinem Verhältnis" zu denen der vergangenen Jahre, schreibt eine Nutzerin.

Diese Einschätzung teilt auch die 17-jährige Sophie aus dem Kreis Günzburg. "Ich wusste, dass ich mich gut vorbereiten muss", sagt sie - dafür habe sie sogar einen freiwilligen Zusatzkurs besucht. Die Prüfung am Freitag sei für sie und viele Mitschüler dann aber ein Schock gewesen - Standardaufgaben, beispielsweise zu Geraden oder Ebenen, die es in den Vorjahren immer gegeben habe, standen diesmal nicht im Mathe-Abitur. Für einige gute Mathe-Schüler aus ihrem Umfeld sei deshalb bereits klar: Sie gehen in die Nachprüfung, um ihre Note zu verbessern. Sophie hat die Petition bereits unterschrieben - es sei ihr wichtig, deutlich zu machen, dass die Abiturienten nicht etwa keine Lust gehabt hätten, sich ordentlich vorzubereiten.

Darum ist die Mathe-Note für Abiturienten so wichtig

Das Mathe-Abitur macht in Bayern einen wichtigen Teil der Gesamtnote aus und kann daher den Notenschnitt durchaus beeinflussen. Gerade bei Studiengängen mit Numerus Clausus kann schon eine Nachkommastelle den Unterschied machen. Auch deshalb unterschreiben viele Nutzer. Sie sehen die Chancengleichheit in Bezug auf frühere Jahrgänge sowie andere Bundesländer nicht gewährleistet.

Doch kann eine Petition wirklich etwas bewirken? Davon ist die Gründerin überzeugt. In Niedersachsen hätte es 2016 einen Fall gegeben, in dem ebenfalls der Notenschlüssen angepasst wurde. Eine Reaktion des Kultusministeriums gab es am Sonntag noch nicht.

Bayerische SPD spricht Schülern Unterstützung zu

Unterstützung gab es indes von der SPD. Die bildungspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion, Simone Strohmayr, wandte sich in einer Mitteilung an das Kultusministerium: "Wenn eine entsprechende Petition der Schülerinnen und Schüler innerhalb weniger Stunden tausende Unterschriften sammelt, dann muss der Vorgang sehr ernst genommen werden". Das Kultusministerium solle die Aufgaben noch einmal gewissenhaft prüfen.

Sollten die Aufgaben tatsächlich deutlich schwerer gewesen sein als in den Jahren zuvor, müsse das Ministerium die entsprechenden Konsequenzen ziehen, sagte die SPD-Politikerin. Dazu zähle die Senkung des Notenschlüssels und die Anpassung des Schwierigkeitsgrades. "Ein entsprechender Fehler sollte auch eingestanden werden und entsprechende Korrekturen nach sich ziehen", sagte Strohmayer. (mit ida und dpa/lby)

