vor 54 Min.

Züge auf S-Bahn-Stammstrecke fahren ab Montagmorgen wieder Bayern

Die Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke in München läuft laut Angaben der Deutschen Bahn nach Plan. Wegen Bauarbeiten ist der Bereich noch bis Montag gesperrt.

Nach der Sperrung der Münchner S-Bahn-Stammstrecke wegen Bauarbeiten sollen auf der Verbindung am Montagmorgen die Züge wieder fahren. "Der Ersatzverkehr lief nach Plan, es gab keine Engpässe", bilanzierte ein Sprecher der Bahn am Sonntag.

Fahrgäste stiegen auf Ersatzbusse, die U-Bahn oder das Auto um. An den Stationen zwischen München-Pasing und Münchnen-Ostbahnhof informierten Bahn-Mitarbeiter die Reisenden. Die Trambahnen fuhren das ganze Wochenende mit mehr Zügen.

Stillstand zwischen Bahnhof Pasing und Hackerbrücke

Seit Freitagabend war die störanfällige Verbindung zwischen den Bahnhöfen Pasing und Hackerbrücke unterbrochen, weil eine Fußgängerbrücke über das Gleisbett zwischen Hackerbrücke und Donnersbergerbrücke gebaut wurde. Während der Sperrung wurden Teile des neuen Arnulfstegs über die Gleise bis zum ersten Brückenpfeiler geschoben. Damit liegen die Bauarbeiten laut Bahn im Zeitplan. Der angekündigte Termin für den Abschluss der Arbeiten könne gehalten werden.

Die Sperrung der Strecke sollte noch bis 5 Uhr am Montag andauern. Nur die S-Bahn-Linie 6 fuhr im 20-Minuten-Takt zwischen Hackerbrücke und Ostbahnhof durch den Tunnel. Die weiteren Linien begannen und endeten am Hauptbahnhof, in Pasing oder am Ostbahnhof. Die Sperrung nutzt die Deutsche Bahn außerdem, um den Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke weiter vorzubereiten und Gleise zu erneuern. (dpa/lby)

