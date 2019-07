vor 55 Min.

Zug in Füssen möglicherweise von Schuss getroffen

Weil möglicherweise auf einen Zug im Bahnhof Füssen geschossen wurde, rückte die Polizei am Freitagabend zu einem größeren Einsatz aus.

Am Freitagabend kam es am Füssener Bahnhof zu einem Polizeieinsatz. Eine Zugbegleiterin hatte ein Schussgeräusch gehört und daraufhin die Polizei verständigt.

Nachdem am Füssener Bahnhof am Freitagabend möglicherweise auf einen stehenden Zug geschossen wurde, ermittelt die Polizei. Der Bahnhof und umliegende Straßen wurden zwischenzeitlich von der Polizei gesperrt. Ein Schuss aus einer Druckluftpistole könnte unter Umständen der Auslöser für den Einsatz gewesen sein.

Füssen: Zugbegleiterin hörte ein Schussgeräusch

Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Zugbegleiterin gegen 20 Uhr im hinteren Teil des Zuges ein Geräusch wahrgenommen, das sie als Schussgeräusch deutete und daraufhin die Polizei verständigte. Die Beamten stellten anschließend eine Beschädigung an einer Scheibe des Triebwagens fest. Weil zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass diese durch einen Schuss verursacht wurde, sperrten die Beamten den Bereich rund um das Bahnhofsgelände ab und leiteten die Ermittlungen ein. Beamte des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, Spezialeinheiten aus München und die Bundespolizei waren dabei im Einsatz.

Durch Befragungen erlangte die Füssener Polizei Hinweise auf einen 26-jährigen Bewohner eines angrenzenden Mehrfamilienhauses, der laut Polizeiangaben am Abend in seiner Wohnung im ersten Stock Schusstests mit einer neu erworbenen Druckluftpistole durchgeführt hatte. Es soll nun ermittelt werden, ob diese für den Schaden an der Scheibe verantwortlich sind.

Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde niemand verletzt. (AZ)

