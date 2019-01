12:11 Uhr

Zug überfährt zwei Jugendliche - Verdächtige vor dem Haftrichter Bayern

Zwei Jugendliche sind bei einem Streit in Nürnberg von einem Zug überfahren und getötet worden. Die Mordkommission ermittelt.

Nach dem tödlichen Streit unter Jugendlichen an einem Nürnberger S-Bahnhof sollen zwei Verdächtige am Sonntagmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Seit der Festnahme des zweiten 17-Jährigen am Samstag gebe es keine neuen Ermittlungsergebnisse, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

In der Nacht zum Samstag sollen die beiden 17 Jahre alten Verdächtigen bei der Auseinandersetzung auf dem Bahnsteig drei Kontrahenten in die Gleise gestoßen haben. Zwei 16-Jährige wurden von einem Zug erfasst und getötet, ein gleichaltriger Jugendlicher konnte sich im Bahnhof am Max-Morlock-Stadion noch von den Schienen retten und blieb unverletzt. Die Nürnberger Mordkommission ermittelt wegen eines Tötungsdelikts gegen die beiden 17-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehle beantragt.

Jugendliche sterben in Nürnberg: Notfallseelsorger betreuen Zeugen

Zur Zeit des Geschehens waren laut Polizei rund 150 Menschen auf dem Bahnsteig und in der ankommenden S-Bahn. Dass der Bahnhof um diese Uhrzeit relativ stark frequentiert war, lag an einer Feier von Jugendlichen in der Nähe. Eine große Zahl der Partygänger soll am Freitag gegen 24.00 Uhr die Veranstaltung verlassen haben und zu dem Bahnhof gegangen sein. Viele Anwesende wurden nach der Tragödie von Notfallseelsorgern betreut, die Verkehrsgesellschaft schickte zwei Linienbusse als Aufenthaltsort für die Zeugen an den Bahnhof.

Das Geschehen führte zu einem Großeinsatz. Neben Polizisten waren Notärzte und Sanitäter sowie Feuerwehrleute am Ort des Geschehens. Beamte der Spurensicherung untersuchten den Tatort. Mehrere Stunden lang wurde die Bahnstrecke deswegen gesperrt. (dpa)

