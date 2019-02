10:21 Uhr

Zugausfälle: Ist der Winter schuld - oder war die Bahn früher besser? Bayern

Plus Seit dem Wochenende fallen wieder Züge in Bayern aus. Ein Experte sagt: Das gab es früher nicht. Heute aber fehlen Personal und die nötigen Räumfahrzeuge.

Von Birigt Schindele

Pendler kennen das: Sobald Schnee fällt, beginnt das Zittern. Allerdings nicht allein wegen der Kälte am Bahnsteig, sondern weil sich dann die Frage stellt: Fährt er oder fährt er nicht aus? Am Sonntag etwa, als in Südbayern starker Schneefall einsetzte, standen die Züge rund um Traunstein still. Die Bayerische Oberlandbahn konnte ihre Strecken in Richtung Süden – und damit in die Skigebiete am Brauneck oder am Sudelfeld – nicht mehr bedienen.

Wer als Bahnkunde durchgefroren auf den Zug wartet, mag sich fragen, ob das sein muss. Früher hätte die Bahn dies wahrscheinlich mit einem klaren Nein beantwortet. Schließlich warb sie einst mit dem Slogan: „Alle reden vom Wetter. Wir nicht.“ Deutsche Bahn: Zu wenig Personal und Räumfahrzeuge? Wenn Bernd Mühlstraßer an das Plakat aus den 1960er Jahren denkt, muss er kurz lachen. „Winter“, sagt der Bahnhistoriker, „kann die Bahn schon lange nicht mehr.“ Das liegt seiner Meinung nach vor allem daran, dass der Konzern zu wenig Personal und Räumfahrzeuge hat. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Mühlstraßer, der aus Oberammergau kommt, kennt die Entwicklung des Schienenverkehrs rund um seinen Heimatort genau: Er hat bereits zwei Bücher zu dem Thema geschrieben. Um seine Behauptung zu veranschaulichen, verweist er auf die Bahnstrecke München–Murnau–Garmisch-Partenkirchen: Im Ammertal habe es im Gegensatz zu anderen Regionen zuletzt nur leicht geschneit, dennoch: „Bis Garmisch werden kleinere Bahnhöfe nicht mehr angefahren“, sagt er. „Weil die Bahnsteige nicht geräumt sind.“ Der Fahrkartenverkäufer hat früher auch Schnee geschippt Vor Jahrzehnten, so sagt er, hätte es das nicht gegeben. Denn damals habe noch an fast jedem Bahnhof ein Fahrkartenverkäufer gearbeitet, der im Winter auch zur Schneeschaufel gegriffen habe. Und es gab an jedem Knotenbahnhof Trupps von bis zu acht Männern, die jedes Gleis und jede Weiche ausgeschaufelt haben. „Selbst wenn erst in drei Tagen ein Güterzug das Gleis passierte, wurde das System permanent in Bereitschaft gehalten“, sagt er. Das Personal dafür gebe es heute nicht mehr. Auch an den vorhandenen Geräten zeige sich die Sparpolitik der Bahn. „Früher stand an jedem Knotenpunkt ein eigener Schneepflug.“ Im Betriebswerk Murnau etwa war einer ausschließlich für die Strecke ins Ammertal reserviert. Inzwischen gebe es für das ganze Werdenfelsnetz, also bis nach Garmisch-Partenkirchen, nur noch einen Schneepflug. Für Murnau stehe noch eine Schneefräse bereit. Die Bayerische Oberlandbahn verkehrt auch zwischen Augsburg und Landsberg. Auch dort haben die Züge immer wieder mit dem Schnee zu kämpfen. Bild: Pitt Schurian Einst, so sagt er, pflügten Loks mit vorgespannten Schaufeln durch den Schnee. Etwa zu Zeiten des Ausnahmewinters 1980, von dem Mühlstraßer historische Aufnahmen zeigt. Damals fuhren keine Triebzüge wie heute, berichtet er. Durchs Ammertal ratterten „Silberlinge“ – Personenwagen, die von der unter Nostalgikern bekannten Elektrolok der Baureihe E69 gezogen wurden. „Die haben den Schnee locker gewuppt“, sagt er. Mittlerweile hätten sich die Prioritäten des Konzerns geändert, ist Mühlstraßer überzeugt. Streckenabschnitte würden demzufolge oft erst gar nicht geräumt, sondern gleich Ersatzbusse eingesetzt. „Obwohl der Zug bei dem Wetter das sicherste Verkehrsmittel ist.“ So war das auch am Montag auf der Strecke zwischen München und Bayrischzell, auf der die Bayerische Oberlandbahn fährt. Ab Holzkirchen wurden Busse eingesetzt. Auch der Meridian meldete Zugausfälle auf der Strecke München–Salzburg und München–Rosenheim wegen Weichen- und Signalstörungen. Die BOB kritisiert die Deutsche Bahn massiv Der Chef der Bayerischen Oberlandbahn hat immer wieder deutliche Kritik an der DB Netz geübt. Die Bahntochter ist für den Unterhalt der Gleise zuständig. Das Unternehmen habe zu spät und zu wenig Kapazitäten zum Schneeräumen zur Verfügung gestellt, sagte Fabian Amini Anfang Januar. So einfach ist das nicht, sagt dagegen ein Sprecher der Bahn: „Ein Gleis ist kein simples Asphaltband.“ Schienen könne man folglich nicht ganz so leicht schneefrei halten wie eine Autobahn. Was das Räumen erschwert: Die installierte Leit- und Sicherungstechnik darf nicht beschädigt werden, wenn etwa ein schweres Gerät Strecken frei fräst. Weichen und Signalanlagen müssen zudem von Hand freigelegt werden. Das sei zeitaufwendig. Dass zu wenig Personal oder Räumfahrzeuge eingesetzt werden, ist nach Angaben der Bahn nicht der Fall. Bei starkem Schneefall wie Anfang Januar sind in Bayern an den rund 1000 Bahnhöfen und auf dem gut 5000 Kilometer langen Streckennetz mehr als 600 Mitarbeiter mit über einem Dutzend Schneepflügen und -fräsen im Einsatz.

