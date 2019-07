vor 17 Min.

Zugausfälle und Verspätungen auf Bahnstrecke Augsburg-Günzburg

Auf der Zugstrecke zwischen Augsburg und Günzburg kommt es wegen einer Störung an einem Stellwerk zu Verspätungen und teils zu Zugausfällen.

Wegen einer technischen Störung an einem Stellwerk bei Gessertshausen fallen auf der Bahnstrecke zwischen Augsburg Hauptbahnhof und Günzburg einige Zugverbindungen aus und es kommt zu Verspätungen. Das hat die Bahn in einer Pressemitteilung am Dienstagmorgen bekanntgegeben. Wie schnell die Störung behoben werden kann, gab die Bahn zunächst nicht bekannt.

Die Strecke ist Teil der Verbindung zwischen Ulm und München. Aktuelle Meldungen zu Störungen bei der Bahn in Bayern gibt es hier.

Themen Folgen