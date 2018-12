Zugspitzbahn nimmt wieder Betrieb auf

Bahnen: Gleich drei Bergbahnen führen auf den Gipfel: die Tiroler Zugspitzbahn von Ehrwald, eine Seilbahn vom Eibsee bei Garmisch und eine Zahnradbahn, die durch die Nordseite des Berges fährt. Diese Zahnradbahn ging 1930 in Betrieb. Sie endet nicht am Gipfel, sondern am Sonnalpin auf dem Zugspitzplatt.

Gletscher: Am Zugspitzmassiv befinden sich noch drei der insgesamt fünf Gletscher in den bayerischen Alpen: der Höllentalferner sowie der Nördliche und der Südliche Schneeferner. Alle gehen allerdings wegen des Klimawandels stark zurück. Experten vermuten, dass die kleinen Gletscher in den nächsten Jahrzehnten ganz verschwinden werden. Wegen seiner Lage in einem nordostseitigen Hochtal wird sich der Höllentalferner vermutlich am längsten halten.