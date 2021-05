Kuh von Zug erfasst: Diese Landwirtin sah, wie Jugendliche Rinder erschreckten

Katharina Bernhard beobachtet, wie zwei Jugendliche Rinder in Lauben erschrecken. Zwei Schumpen büxen daraufhin aus, Stunden später ist einer von ihnen tot.

Was bringt Menschen dazu, grundlos Kühe zu erschrecken? Diese Frage stellt sich Landwirtin Katharina Bernhard nach einem Vorfall vergangene Woche in Lauben: Sie hatte zwei Jugendliche von ihrem Haus aus dabei beobachtet, wie sie Rinder auf der Weide ihrer Familie in Nasengrub aufschreckten. „Sie tanzten und hüpften.“ Als sich die Rinder erschreckten, seien sie absichtlich noch näher auf die Tiere zugegangen.

Noch bevor Bernhard die Weide erreicht hatte, waren zwei Rinder ausgebüxt – wohl aus Angst. Sie durchbrachen sogar den Weidezaun, der mit einer Eisenstange gesichert war. Stunden später wurde einer der Schumpen von einem Zug erfasst. „Es ist brutal zu sehen, wie es mit dem eigenen Tier so endet“, sagt Bernhard.

Polizei sucht zwei 14 bis 17 Jahre alte Mädchen

Nach dem Zusammenstoß mit einem Regionalexpress ermittelt die Bundespolizei. Die Beamten suchen nach zwei zwischen 14 und 17 Jahre alten Mädchen, die Zeugen zufolge am Donnerstag, 6. Mai, gegen 17.25 Uhr auf dem Spazierweg zwischen Nasengrub und Lauben unterwegs waren. „Hier laufen gerade bei schönem Wetter viele Familien vorbei, aber so etwas ist noch nie passiert“, sagt Bernhard.

Die Landwirtin kennt aber ähnliche Fälle aus dem Internet und warnt wie auch die Polizei vor gefährlichen Trends wie die sogenannte Kulikitaka-Challenge, die vorigen Sommer über die Videoplattform TikTok entstand. Dabei erschrecken Menschen absichtlich Kühe und filmen sich dabei. Auch andere Fälle aus dem Allgäu zeigen, wie gefährlich es ist, wenn Rinder sich erschrecken: Im Juli 2020 stürzten beispielsweise 18 Rinder am Immenstädter Horn ab, nachdem ein Läufer nachts mit Stirnlampe an ihnen vorbeigerannt war.

Wie panisch die Tiere in so einer Situation reagieren können, erlebte Bernhard hautnah mit. Während eines der ausgebüxten Rinder bald wieder auf die Weide zurückkehrte, wurde die Suche nach dem zweiten Tier zur Tortur. Drei Stunden lang waren die Helfer unterwegs und legten knapp acht Kilometer zurück. „Irgendwann war die Kuh so in Panik, dass sie den Kopf senkte und versuchte, auch uns umzurennen“, erzählt die Landwirtin.

Immer wieder ließen die Helfer das Tier in Ruhe – in der Hoffnung, es würde sich beruhigen. Auch Gärten, Zäune und Straßen stoppten das Rind nicht. „Für uns war aber nicht abzusehen, wie das alles endete.“ Vielmehr hatten Bernhard und ihre Familie Angst, dass das Rind zur Gefahr für Passanten oder Autofahrer hätte werden können.

Die Fänger versuchten, das Tier in Richtung Stall zu lotsen und per Telefon Hilfe zu bekommen. „Die Polizei verwies uns an einen Jäger, der aber nicht ans Telefon ging.“ Zudem hatte kein Tierarzt in der Umgebung die passende Ausrüstung für so eine Rettungsaktion.

Rind bleibt auf Bahngleis stehen

Es ging weiter durch den Ortsteil Moos in Richtung Heising. Auf einmal blieb das Rind auf dem Bahngleis stehen. Bernhard rief erneut bei der Polizei an – dann sei alles ganz schnell gegangen: „Der Lokführer versuchte durch Hupsignale, das Rind zu verscheuchen, und leitete eine Vollbremsung ein.“

Doch es war zu spät. Zu dem Unglück hätte es nicht kommen müssen, sagt Bernhard. „Eine Kuh ist grundsätzlich kein aggressives Tier.“ Dieser Fall zeige aber, welche Folgen das haben kann, wenn man Rinder absichtlich erschreckt. „Ich hoffe, dass auch die Mädchen mitbekommen haben, wie schlimm das Ganze endete.“

