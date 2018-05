vor 19 Min.

Zwei Autos geraten bei Starkregen ins Schleudern Bayern

Fünf Menschen wurden bei zwei Autounfällen auf der A8 bei Sulzemoos am Montagabend leicht verletzt. Bei Starkregen waren die Autos ins Schleudern geraten.

Bei zwei Autounfällen sind am Montagabend auf der Autobahn 8 bei Sulzemoos (Landkreis Dachau) fünf Menschen leicht verletzt worden. In einem Zeitabstand von nur 15 Minuten seien zwei Fahrer mit ihren Autos bei Starkregen ins Schleudern gekommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zunächst habe ein 43-Jähriger bei regennasser Fahrbahn und zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verloren. Sein Wagen überschlug sich mehrfach. Der Mann und drei Mitfahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Wenige Minuten später geriet ein 54-Jähriger auf der Gegenfahrbahn ins Schleudern. Auch sein Wagen überschlug sich neben der Fahrbahn. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. (dpa/lby)

Themen Folgen