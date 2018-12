12:35 Uhr

Zwei Männer nach Drogenfund in U-Haft Bayern

Im unterfränkischen Landkreis Kitzingen sitzen ein 31-Jähriger und ein 40-Jähriger wegen Drogenbesitzes und des Verdachts auf Drogenhandel in Untersuchungshaft.

Amphetamin, Haschisch, Marihuana und jede Menge Ecstasy-Tabletten hat die Polizei in den Wohnungen zweier Männer in Marktsteft (Landkreis Kitzingen) entdeckt. Die beiden sitzen nach dem Drogenfund in Untersuchungshaft, wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Würzburg am Donnerstag mitteilten.

Die Ermittler hatten die 31 und 40 Jahre alten Männer schon länger in Verdacht, rege mit Rauschgift gehandelt zu haben. Am Dienstag durchsuchten Kripobeamte die Wohnungen und stellten insgesamt 1,6 Kilogramm Amphetamin, etwa 660 Gramm Haschisch, 130 Gramm Marihuana und rund 190 Ecstasy-Pillen sicher.

Haschisch ist eine aus dem Blütenharz von Hanf gewonnene Droge. "Hasch" wird geraucht, als Tee aufgebrüht oder in Nahrungsmitteln verarbeitet. Amphetamin ist wie Ecstasy eine synthetische Droge und hat eine aufputschende Wirkung. (dpa/lby)

