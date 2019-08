vor 34 Min.

Zwei Menschen bei Gleitschirm-Absturz verletzt

Durch Komplikationen kam es am Dienstag im Allgäu zu einem Gleitschirm-Unfall. Der Pilot und seine Begleitperson wurden verletzt.

Bei einem Gleitschirm-Unfall in Oberstdorf sind am Dienstagvormittag zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei miteilt, wollte ein 29-jähriger Pilot zu einem Tandemflug mit seinem Gleitschirm am Startplatz am Nebelhorn aufbrechen. Aufgrund von Komplikationen brach der Pilot den Startvorgang ab und stürzte mit seinem Fluggast, einer 61-jährigen Frau, aus einer Höhe von vier bis fünf Metern ab.

Der Pilot wurde durch den Unfall schwer, seine Begleiterin nur leicht verletzt. Neben der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei waren die Bergwacht Oberstdorf und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (AZ)

