Zwei Menschen verletzen sich bei Kran-Unfall in München

In München ist ein Kranteil auf ein Hausdach gekracht.

In München ist ein Kranteil auf ein Hausdach gekracht. Dabei wurden zwei Menschen verletzt.

Zwei Menschen sind bei einem Unfall mit einem Kran auf einer Baustelle in München verletzt worden. Beim Abbau des Krans sei der Ausleger nach ersten Erkenntnissen auf ein Hausdach gekracht, sagte ein Sprecher der Polizei. Zwei Menschen seien am Vormittag auf dem Weg in Krankenhäuser gewesen.

Das Dach, schätzte der Polizeisprecher, sei auf etwa 30 bis 40 Metern Höhe. Womöglich habe es beim Abbau Probleme mit den Gegengewichten des Auslegers gegeben. Ob weitere Menschen verletzt wurden, blieb erst einmal unklar.

Kran-Unfall: Kriseninterventionsteam kümmert sich um Zeugen

Ein Kriseninterventionsteam sei vor Ort und versorge Zeugen des Unfalls, twitterte die Münchner Feuerwehr. Außerdem begutachte ein Statiker die Unfallstelle, weil ein Gebäude beschädigt wurde.

Das Unglück geschah im Osten der Landeshauptstadt in der Nähe des Arabellaparks. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem großen Aufgebot vor Ort, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. (AZ, dpa)

