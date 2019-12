vor 47 Min.

Zwei Millionen Euro Schaden: Industriehalle brennt ab

Eine Lagerhalle in Niederbayern ist komplett abgebrannt.

Die Halle eines metallverarbeitenden Betriebs in Niederbayern ist am Montag abgebrannt. Der Inhaber wurde leicht verletzt. 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Rund 150 Einsatzkräften und 20 Feuerwehrwagen sind am Montagabend ausgerückt, um eine brennende Lagerhalle im niederbayerischen Kleegarten zu löschen. Aus bisher unbekannten Gründen war die Halle eines metallverarbeitenden Betriebs in Brand geraten und vollständig niedergebrannt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, könnte eine Verpuffung in einer Abfalltonne dazu geführt haben, dass die Halle Feuer fing. Da in der Halle Spraydosen und Lacke aufbewahrt wurden, die durch die große Hitze explodierten, bestand die Gefahr, dass giftige Gase austreten könnten. Die Anwohner wurden vorsichtshalber gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der 50-jähriger Inhaber der Halle wurde bei dem Brand leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von über zwei Millionen Euro. (dpa)

