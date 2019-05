vor 23 Min.

Zwei Pkw prallen frontal ineinander - zwei Schwerverletzte

Ein riskantes Überholmanöver hat vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt, zwei davon schwer. Die Hintergründe.

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd West berichtet von einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag ereignet haben soll: Laut einer Pressemeldung kam es gegen 16:30 Uhr auf der B12 auf Höhe von Weitnau im Landkreis Oberallgäu zu einem schweren Verkehrsunfall, weil ein Pkw-Fahrer im einspurigen Bereich der B12 in Fahrtrichtung Lindau trotz Gegenverkehr ein Auto überholt hatte.

"Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Zwei weitere Pkw wurden durch den Unfall ebenfalls geschädigt", heißt es in der Pressemeldung. Insgesamt seien vier Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Letztere seien mit Rettungshubschraubern von der Unfallstelle ausgeflogen worden. Laut Angaben der Polizei sind die beiden Patienten nicht lebensgefährlich verletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand wohl ein Sachschaden von mindestens 70.000 Euro. Durch den Unfall wurde die Fahrbahn stark verschmutzt und die B12 wegen der Reinigungsarbeiten bis in die frühen Abendstunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (AZ/goro)

