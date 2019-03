08:17 Uhr

Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 12 bei Marktoberdorf sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

In Höhe von Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) geriet ein Auto aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Beide Fahrer kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Die B12 blieb zwischen Altdorf und Geisenried in beide Fahrtrichtungen zunächst gesperrt. (dpa/lby)

