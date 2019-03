vor 53 Min.

Zwei Tote in Wohnmobil entdeckt

Zwei Camper sind in Ettal möglicherweise an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Sie wurden bereits am Faschingsdienstag entdeckt.

In einem Wohnmobil sind in Ettal (Kreis Garmisch-Partenkirchen) zwei Tote entdeckt worden. Zur mutmaßlichen Todesursache sagte ein Polizeisprecher am Samstag: "Wir gehen derzeit nicht von einer Fremdbeteiligung aus." Laut Münchner Merkur, der online zuerst über den Fall berichtete, starben der Mann und die Frau "mit hoher Wahrscheinlichkeit" an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Dazu äußerte sich die Polizei nicht.

Die Toten, die wohl aus dem Landkreis Weilheim-Schongau stammten, seien schon am Faschingsdienstag entdeckt worden. Einem Passanten sei das Fahrzeug aufgefallen, weil es mehrere Tage an derselben Stelle stand, so die Polizei.

Mehr Informationen über die Toten gab es von der Polizei zunächst nicht. "Wir müssen die Persönlichkeitsrechte schützen und an die Hinterbliebenen denken", so der Sprecher am Samstag. (dpa/lby)

Themen Folgen