Zwei Tote nach Schüssen in München – keine Gefahr für Bevölkerung

In München sind am Donnerstag Schüsse auf einer Baustelle gefallen. Zwei Menschen sind dabei gestorben, unter ihnen der mutmaßliche Angreifer.

In München sind zwei Männer durch Schüsse getötet worden. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die Schüsse seien auf einer Baustelle im Stadtteil Au gefallen. Unter den Toten soll auch der mutmaßliche Schütze sein.

Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen, am Tatort wurde eine Waffe sichergestellt. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, die Beamten hätten die Lage im Griff, sagte eine Polizei-Sprecherin.

Anrufer hatten der Polizei gegen 8.50 Uhr telefonisch Schüsse gemeldet. Mit zahlreichen Streifenwagen und Zivilfahrzeugen eilten die Beamten zu der Baustelle in der Ohlmüllerstraße. Auf einem Foto waren Polizisten, teilweise bewaffnet und mit Schutzausrüstung, zu sehen. Bauarbeiter mit Helmen standen in der Nähe und beobachteten die Einsatzkräfte.

Wir haben die Lage in der Ohlmüllerstr. in der #Au in #München unter Kontrolle und informieren Euch weiterhin. Derzeit besteht keine Gefahr für Unbeteiligte.