14:38 Uhr

Zwei Unbekannte wollen Geldautomat sprengen Bayern

Zwei maskierte Täter versuchen erfolglos, einen Geldautomaten in Ingolstadt zu sprengen. Noch wurden die Unbekannten nicht gefasst. Die Polizei bittet um Mithilfe.

In Ingolstadt haben zwei Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag versucht, einen Geldautomaten mithilfe von Gasflaschen zu sprengen. Wie die Polizei mitteilte, seien die Täter von einer Videokamera in einem offenen Schalterraum einer Bank im Einkaufszentrum am Westpark aufgenommen worden.

Auf der Aufzeichnung hantierten die maskierten Unbekannten gegen 3.15 Uhr am Automaten. Sie verließen die Bank allerdings wieder, ohne den Automaten gesprengt zu haben. Zwei Stunden später habe ein Zeuge die Polizei verständigt, nachdem er im Schalterraum zwei Gasflaschen und Gasgeruch bemerkt habe.

Bislang wurden die Täter noch nicht gefasst. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0841 9343-0 entgegen. (AZ)

Themen Folgen