vor 51 Min.

Zwei geparkte Autos brennen in der Nacht völlig aus Bayern

Zwei geparkte Autos sind in Schongau in der Nacht von Montag auf Dienstag in Brand geraten. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Schongau im Landkreis Weilheim-Schongau sind in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Autos in Brand geraten. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Zwei geparkte Autos sind in Schongau in der Nacht von Montag auf Dienstag in Brand geraten. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 70.000 Euro. Die Kriminalpolizei Weilheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe.

Brandstiftung möglich

Laut Angaben der Polizei kann eine technische Ursache nicht ausgeschlossen werden. Die Möglichkeit der Brandstiftung erscheint den Beamten jedoch ebenfalls als möglich. Daher bittet die Kriminalpolizei Weilheim um Hinweise aus der Bevölkerung: Wem sind in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Brandstelle in der Wilhelm-Köhler-Straße 26 in Schongau aufgefallen? Und sind jemandem dort bereits vor der fraglichen Tatzeit Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 entgegen. (pol)

