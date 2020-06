vor 31 Min.

Zwei junge Männer sterben bei Unfall auf B299

Bei einem Unfall auf der B299 sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Auto krachte zwischen Graming und "Schladlmare" in einen Baum.

Am Samstag kam es auf der B299 zwischen Graming und „Schladlmare“ zu einem tödlichen Unfall. Ein 26-Jähriger aus Altötting verlor die Kontrolle über sein Auto und krachte gegen einen Baum. Der Mann und sein 25-jähriger Beifahrer starben noch am Unfallort an ihren Verletzungen.

Die Polizei stellte das Auto sicher. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde vor Ort ein unfallanalytisch-technisches Gutachten erstellt. Die Feuerwehr Altötting war ebenfalls am Unfallort und lenkte den Verkehr. Die Straße war über zweieinhalb Stunden komplett gesperrt. (AZ)

