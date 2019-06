vor 2 Min.

Zwischen Bauern und Bienen – Ministerin Kaniber widerlegt Lästermäuler

In der CSU haben sie der Michaela Kaniber zuerst nicht viel zugetraut. Doch die neue Landwirtschaftsministerin stellt sich ihren Herausforderern.

Von Uli Bachmeier

Was war das für ein hämisches Geraune, als der damals neue Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im März vergangenen Jahres eine Wirtstochter und gelernte Steuerfachangestellte zur bayerischen Landwirtschaftsministerin machte. Er brauche halt, so moserten die Herren in der CSU, noch eine junge Frau fürs Kabinett – aber, na gut, im Agrarressort, das geht schon, da könne man nicht so viel falsch machen, die meisten Bauern in Bayern wüssten schon, was sie an der CSU haben.

Gut ein Jahr später freilich ist alles anders. Mit dem Streit um das Bienen-Volksbegehren und dem Einlenken der Staatsregierung ist die Agrarpolitik zum dominierenden Thema in Bayern geworden. Es knirscht gewaltig zwischen den konventionell wirtschaftenden Bauern und der CSU. Mittendrin steht die 42-jährige Michaela Kaniber (verheiratet, drei Töchter) aus dem Berchtesgadener Land.

Michaela Kaniber stellt sich Kritikern und Bevölkerung

Doch siehe da: Sie zeigt den lästernden Herren in ihrer Partei, wo der Bartl den Most holt. Kaniber stellt sich hin. Nach dem Runden Tisch zum Artenschutz und der Annahme des Volksbegehrens, so sagt sie, seien so viele „Fehlinformationen“ und „vogelwilde Meinungen“ über die sozialen Netzwerke verbreitet worden, dass sie tätig werden musste. „Da war für mich klar, ich muss jetzt raus in die Fläche.“ Acht Regionalkonferenzen setzte sie an, um den schlimmsten Unsinn zu korrigieren und mit den Bauern wieder ins Gespräch zu kommen.

Der Auftakt in Kulmbach war nichts für schwache Nerven. Landwirte demonstrierten nach französischem Vorbild mit gelben Westen, Trillerpfeifen und Wut im Bauch. „Es war ganz schwierig, da durchzukommen“, sagt Kaniber, „die lassen ihrer Wut freien Lauf.“ Im selben Atemzug aber fügt sie an: „So soll es auch sein. Dann können wir drüber reden.“

Landwirtschaftsministerin will "Bauern-Bashing" beenden

Ihre Botschaft, mit der sie die Landwirte überzeugen will, formuliert sie selbstbewusst: „Es sind meine Bauern, und es ist wichtig, dass die wissen, dass ich sie nicht alleine lasse.“ Das „Bauern-Bashing“, so sagt Kaniber, müsse ein Ende haben. Sie wolle „Schutzschild für die Landwirte“ sein und dafür kämpfen, dass ihre Arbeit in der Gesellschaft wieder besser verstanden und mehr anerkannt würde. Sie verspricht den Bauern, für Regelungen zu streiten, „die praktikabel sind“. Doch sie nimmt, wie sie betont, die Landwirte auch für Natur- und Umweltschutz und eine gute fachliche Praxis in die Pflicht. „Das alles geht nur, wenn sie auch ordentlich arbeiten.“

Noch bis Freitag ist Kaniber in Bayern unterwegs. Bei einer der Regionalkonferenzen gab es eine Szene, die sie beeindruckte. Nach den wütenden Protesten zum Auftakt kam einer der Demonstranten auf sie zu und bat sie um ein Selfie mit ihr. In diesem Spannungsfeld ist sie tätig – und zwar fast rund um die Uhr. Freizeit? „Gibt es nicht. Ich hab’ wirklich nie Zeit für mich. Das ist kein Witz.“

