Spur zu Sekte: Auch Shalomahs Bruder verschwand vor fünf Jahren

Plus Noch immer ist unklar, wo das vermisste Mädchen ist. Die Polizei stuft die Mails an die Pflegeeltern als echt ein. Und jetzt wird auch ein alter Fall aus der Familie bekannt – mit deutlichen Parallelen.

Im Fall der elfjährigen Shalomah Hennigfeld gibt es eine überraschende Wende: Nach Recherchen unserer Redaktion ist im November 2016 auch der Bruder des jetzt vermissten Mädchens verschwunden. Er lebte damals nach dem Entzug des Sorgerechts für seine Eltern in einem Heim. Nachdem ihn die zuständigen Behörden nicht finden konnten, tauchte der Zwölfjährige auf einmal bei seinen Eltern auf. Die genauen Umstände seines Verschwindens wurden nie geklärt. Der Junge beteuerte seinerzeit, freiwillig mitgegangen zu sein. Da er auch bei seinen leiblichen Eltern leben wollte, durfte er dort bleiben.