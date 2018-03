vor 49 Min.

Zwölfjähriger von Auto erfasst und getötet Bayern

Im niederbayerischen Aldersbach ist am Dienstag ein zwölfjähriger Bub von einem Auto erfasst und so schwer verletzt worden, dass er starb.

Ein zwölfjähriger Bub ist am Dienstag in Niederbayern von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Das Kind habe eine Staatsstraße außerhalb von Aldersbach (Landkreis Passau) überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Dies hatte der 49 Jahre alte Fahrer des Wagens zu spät gesehen. Der Bub starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Gutachter sollte den Hergang des Unfalls klären. (lby)

