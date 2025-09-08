Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

A8 Auffahrunfall: Fünf Verletzte und 30 Kilometer Stau in Richtung München

Autobahn A8

Fünf Verletzte und 30 Kilometer Stau nach Auffahrunfall auf A8

Insgesamt sechs Autos waren am Sonntag in einen Unfall auf der A8 in Richtung München verwickelt. Es gab mehrere leicht Verletzte und einen kilometerlangen Stau.
Von Julius Reinmuth
    • |
    • |
    • |
    Während einige Fahrzeuge zunächst noch abbremsen konnten, krachten später mehrere Autos auf der A8 ineinander.
    Während einige Fahrzeuge zunächst noch abbremsen konnten, krachten später mehrere Autos auf der A8 ineinander. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Bei einem Auffahrunfall auf der A8 sind am Sonntagmorgen sechs Autos miteinander zusammengestoßen. Insgesamt fünf Menschen erlitten bei dem Crash auf Höhe der Gemeinde Brunntahl im Landkreis München leichte Verletzungen.

    Über das Unglück berichtete die Autobahnpolizei Holzkirchen. Demnach habe ein 29-jähriger Autofahrer in Richtung München gegen 10 Uhr aus Verkehrsgründen anhalten müssen. Zwei nachfolgende Autofahrer hätten ihre Fahrzeuge noch rechtzeitig zum Stehen bringen können. Drei weitere Autos seien jedoch nacheinander in die anderen Wägen gekracht.

    Fünf Verletzte und mehr als 60.000 Euro Sachschaden nach Unfall auf A8

    Dem Bericht zufolge konnten die beiden vorderen Fahrzeuge mit leichten Beschädigungen weiterfahren. Die vier hinteren Autos hätten abgeschleppt werden müssen. In diesen Wägen hätten sich die fünf Insassen bei dem Zusammenstoß auch verletzt. Sie seien den Einsatzkräften zufolge in umliegenden Krankenhäusern medizinisch versorgt worden.

    Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 63.000 Euro. Drei von fünf Fahrspuren waren auf der A8 mehr als zwei Stunden lang gesperrt. In Richtung München staute sich der Verkehr über 30 Kilometer lang. (mit dpa)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden