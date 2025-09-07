Fünf Verletzte und 30 Kilometer Stau nach Auffahrunfall auf A8

Bei einem Auffahrunfall auf der A8 sind am Sonntagmorgen sechs Autos miteinander zusammengestoßen. Insgesamt fünf Menschen erlitten bei dem Crash auf Höhe der Gemeinde Brunntahl im Landkreis München leichte Verletzungen.

Über das Unglück berichtete die Autobahnpolizei Holzkirchen. Demnach habe ein 29-jähriger Autofahrer in Richtung München gegen 10 Uhr aus Verkehrsgründen anhalten müssen. Zwei nachfolgende Autofahrer hätten ihre Fahrzeuge noch rechtzeitig zum Stehen bringen können. Drei weitere Autos seien jedoch nacheinander in die anderen Wägen gekracht.

Fünf Verletzte und mehr als 60.000 Euro Sachschaden nach Unfall auf A8

Dem Bericht zufolge konnten die beiden vorderen Fahrzeuge mit leichten Beschädigungen weiterfahren. Die vier hinteren Autos hätten abgeschleppt werden müssen. In diesen Wägen hätten sich die fünf Insassen bei dem Zusammenstoß auch verletzt. Sie seien den Einsatzkräften zufolge in umliegenden Krankenhäusern medizinisch versorgt worden.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 63.000 Euro. Drei von fünf Fahrspuren waren auf der A8 mehr als zwei Stunden lang gesperrt. In Richtung München staute sich der Verkehr über 30 Kilometer lang. (mit dpa)