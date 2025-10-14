Stau auf der A8 bei Augsburg: Autofahrer müssen viel Geduld mitbringen

Auf der A8 bei Augsburg in Richtung München herrscht in den Morgenstunden des Dienstags, 14. Oktober, reges Treiben: Wer aktuell dort unterwegs ist, muss eine Menge Zeit mitbringen.

Laut dem Onlineportal Bayerninfo.de staut sich der Verkehr auf der Strecke derzeit auf etwa fünf Kilometern zwischen Edenbergen Süd und Augsburg-Ost. Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Zeitverlust von circa dreißig Minuten rechnen.

Nebel schränkt die Sicht ein

Und auch in der Gegenrichtung müssen Verkehrsteilnehmende warten; aktuell staut sich der Verkehr dort für knapp zehn Minuten. Die Bedingungen der Autofahrer werden durch die derzeitige Wetterlage zusätzlich erschwert: Der Deutsche Wetterdienst warnte für die Morgenstunden vor dichtem Nebel mit teils starken Sichteinschränkungen. Autofahrer müssen besonders auf Sicherheitsabstände achten, weil die Sichtweite teils unter 150 Metern liegt.