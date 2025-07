Starkregen über A8 bei Zusamarshausen bringt Autos ins Rutschen - Autobahn wieder frei

Starkregen über der A8 nahe Augsburg hat am Freitagmorgen gleich für mehrere Verkehrsunfälle gesorgt. Wie die Verkehrspolizei Gersthofen berichtet, musste die A8 in Fahrtrichtung München gegen 6.40 Uhr zeitweise voll gesperrt werden. Dies betraf einen Abschnitt zwischen Zusmarshausen und Adelsried. Rund zwei Stunden später, gegen 8.40 Uhr, hat sich der Stau vollständig aufgelöst. Gemäß den Echtzeitdaten von Bayerninfo fließt der Verkehr auf der A8 Richtung Stuttgart einwandfrei.

Unfälle auf der A8 zwischen Stuttgart und München: Autos rutschen bei Zusmarshausen

Offenbar zog eine dichte Wolke über das Gebiet und regnete sich in kurzer Zeit stark ab. Mehrere Fahrzeuge gerieten durch das Wasser ins Rutschen. Allerdings sei der Schaden überschaubar, wie ein Polizeisprecher weiter mitteilt. Eine Person zog sich Prellungen am Knie zu und wurde vorsorglich behandelt. Zum Teil sind Autos gegen die Leitplanken gefahren. Wie viele Fahrzeuge beschädigt wurden sei derzeit noch unklar. Einer ersten Schätzung zufolge handelt es sich um vier oder fünf Fahrzeuge.

Wegen Starkregen: Rettungshubschrauber vorsorglich auf A8 bestellt

Weil bei der Leitstelle mehrere Notrufe über einen Unfall auf der A8 Richtung München eingingen, wurde vorsorglich ein Rettungshubschrauber einbestellt. Damit dieser landen konnte, musste die Fahrbahn gesperrt werden. Zeitweise bildeten sich deshalb mehrere Kilometer Stau.

Offenbar kam es am Freitagmorgen auf der A8 bei Friedberg in Fahrtrichtung Stuttgart ebenfalls zu einem Verkehrsunfall. Die Sperrung dort wurde jedoch laut Polizei bereits am frühen Morgen wieder aufgehoben.