Sattelzug brennt bei Sulzemoos auf A8 Richtung Stuttgart – Autobahn gesperrt

Ein Sattelzug hat in den frühen Morgenstunden auf der A8 Richtung zwischen München und Augsburg Feuer gefangen und ist komplett abgebrannt. Die Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Stuttgart dauern noch immer an. Autofahrer aus München kommend müssen mit Verzögerungen rechnen – laut ADAC bis zu 56 Minuten. Ein rund sieben Kilometer Abschnitt zwischen Dachau/Fürstenfeldbruck und Sulzemoos ist am Mittwochmorgen gesperrt. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt, hält die Sperrung bis 8 Uhr morgens an.

A8 zwischen München und Stuttgart gesperrt

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 2 Uhr morgens vor der Anschlussstelle Sulzemoos. Ein 48-Jähriger hatte auf seinem Sattelzug Papierrollen geladen und kam aus südlicher Richtung, als ein Reifen seines Anhängers platze. Ein Brand entwickelte sich und entzündete die mehrere Tonnen Papier. Schließlich brannte der komplette Sattelzug ab.

Fahrer bringt sich rechtzeitig in Sicherheit

Vorher konnte sich der 48-jähriger Fahrer, der für ein polnisches Speditionsunternehmen arbeitet, rechtzeitig in Sicherheit bringen. Dennoch wurde er mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Brand wurde der Fahrbahnbelag nach Polizeiangaben stark beschädigt. Momentan wird der Verkehr über die Anschlussstelle Dachau/Fürstenfeldbruck geleitet. Ob die Bergungsarbeiten wie geplant bis 8 Uhr morgens abgeschlossen sind ist noch unklar.