Lkw auf der A8 umgekippt: Langer Stau in Richtung München

Wegen eines Unfalls auf der Autobahn A8 in Richtung München ist die Straße derzeit voll gesperrt, teilte die Polizei mit. Demnach sei es am Dienstag gegen 10:15 Uhr zu dem Unfall zwischen der Anschlussstelle Dachau und der Eschenrieder Spange gekommen. Dabei sei ein Lkw rechts von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Der Lkw blieb auf der Fahrbahn liegen und der Fahrer habe sich dabei leicht verletzt. Auch ein Pkw sei am Unfall beteiligt gewesen. Die Insassen blieben laut Polizei unverletzt.

Der Unfall verursachte eine Vollsperrung auf der Strecke, teilte die Polizei weiter mit. Die Fahrbahn musste demnach gesperrt werden, um die Rettungsmaßnahmen durchzuführen. Auch ein Rettungshubschrauber war zeitweise im Einsatz. Nach Polizeiangaben konnte der Lkw-Fahrer mittlerweile aus dem Führerhaus seines Fahrzeugs geborgen und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Die Ursache für den Unfall ist bislang nicht bekannt. Die Vollsperrung ist aufgehoben – weil der Verkehr noch an der Unfallstelle vorbeigeleitet wird, kommt es aber weiter zu Verzögerungen.

Unfall mit Lkw auf der A8 - Das müssen Autofahrer jetzt wissen

Das Verkehrsportal bayerninfo.de meldet derzeit eine Fahrbahnverengung auf 3,3 Kilometern zwischen Dachau/Fürstenfeldbruck und dem Dreieck München/Eschenried. Demnach sei derzeit der rechte Fahrstreifen gesperrt. „Da der Lkw mit Sand beladen war, welcher durch den Unfall teilweise auf der Fahrbahn verteilt wurde, dauern die Bergungs- und Reinigungsarbeiten noch mindestens eine Stunde an“, teilt die Polizei gegen 12 Uhr mittags mit.

Polizei sucht Zeugen nach LKW-Unfall auf A8

Die Polizei fordert Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, auf, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter Tel.: 089/89118-0 zu melden.