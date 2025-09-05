Stau auf der A8 wegen eines brennenden Pkws

Autofahrer, die auf der Autobahn A8 unterwegs sind, müssen aktuell Geduld mitbringen. Wegen eines brennenden Pkws sind derzeit zwei Fahrstreifen in Richtung Stuttgart gesperrt, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die Sperrung betrifft die Strecke zwischen den Anschlussstellen Dachau/Fürstenfeldbruck und Sulzemoos.

Wegen der gesperrten Fahrspuren hat sich ein Stau gebildet. Dieser ist laut dem Portal bayerninfo.de 3,8 Kilometer lang, die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt 5 km/h. Autofahrer müssen Zeitverlust von bis zu 44 Minuten rechnen.

