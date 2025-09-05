Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

A8: Stau auf der A8 wegen eines brennenden Pkws

A8

Stau auf der A8 wegen eines brennenden Pkws

Auf der Autobahn A8 sind zwei Fahrspuren von der Anschlussstelle Dachau/Fürstenfeldbruck in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt.
Von Quirin Hönig
    • |
    • |
    • |
    Wegen eines brennenden Autos wurden auf der A8 zwei Fahrspuren gesperrt.
    Wegen eines brennenden Autos wurden auf der A8 zwei Fahrspuren gesperrt. Foto: Stefan Puchner, dpa

    Autofahrer, die auf der Autobahn A8 unterwegs sind, müssen aktuell Geduld mitbringen. Wegen eines brennenden Pkws sind derzeit zwei Fahrstreifen in Richtung Stuttgart gesperrt, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die Sperrung betrifft die Strecke zwischen den Anschlussstellen Dachau/Fürstenfeldbruck und Sulzemoos.

    Wegen der gesperrten Fahrspuren hat sich ein Stau gebildet. Dieser ist laut dem Portal bayerninfo.de 3,8 Kilometer lang, die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt 5 km/h. Autofahrer müssen Zeitverlust von bis zu 44 Minuten rechnen.

    Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden