Kilometerlanger Stau nach Unfall auf der A8 mit drei Fahrzeugen

Drei Autos sind am Mittwochmorgen auf der A8 zwischen Adelzhausen und Dasing zusammengestoßen. Deswegen staut sich dort in Fahrtrichtung Stuttgart der Verkehr. Alle drei Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden, teilt das Polizeipräsidium Schwaben-Nord auf Anfrage unserer Redaktion mit. Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Laut dem Portal bayerninfo.de staut sich der Verkehr deshalb aktuell (Stand 9.30 Uhr) für 3,1 Kilometer. Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei 21 km/h. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen mit einem Zeitverlust von bis zu 8 Minuten rechen.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.