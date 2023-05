Unfallflucht nach Überschlag auf der A8 bei München

Bei München machte die Polizei einen rätselhaften Fund: Ein umgekipptes Auto lag am Rande der A8. Sie ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Es war ein rätselhaftes Bild, welches sich der Polizei am Sonntagabend bei München ergab. In einer Böschung am Ende der A8 fand sie ein umgekipptes Auto vor. Es lag zwischen Gestrüpp und Bäumen auf dem Dach. Von einer Fahrerin oder einem Fahrer fehlte jede Spur.

"Der ist wahrscheinlich abgehauen", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag bezüglich des Fahrers. Die Mutmaßung der Polizei wurde getroffen, nachdem die Gegend rund um das Auto mit Wärmebildkameras abgesucht wurde. Dabei wurden keine Verletzten gefunden.

Ein Polizeisprecher erklärte, dass nun nach dem Halter des Autos gefahndet werde. Es soll sich um einen Pkw mit deutschem Kennzeichen handeln. Es wurden Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Das Auto wurde unterdessen geboren. Dafür mussten mit einer Motorsäge Büsche und Äste beseitigt werden.

