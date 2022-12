Landkreis Hof

vor 2 Min.

Kleintransporter mit radioaktiver Ladung kracht in Mittelleitplanke

Auf der A9 bei Hof war am Freitag ein Kleintransporter mit radioaktiver Landung in einen Unfall verwickelt.

Am Freitag ist auf der A9 ein Kleintransporter im Landkreis Hof in die Mittelleitplanke gefahren. Das Brisante an dem Unfall: Das Fahrzeug hatte medizinische Strahler geladen, die radioaktiv sind.

Von Svenja Moller Artikel anhören Shape