Baustelle auf A93 bei Regensburg beginnt: Das müssen Autofahrer wissen

Am 2. Mai beginnen Bauarbeiten auf der A93 zwischen Regensburg und dem Dreieck Saalhaupt. Hier finden Sie alles, was Sie über die Baustelle wissen müssen.

Autofahrerinnen und Autofahrer brauchen zwischen Regensburg und dem Dreieck Saalhaupt ab sofort starke Nerven – und ein gutes Zeitpolster. Am 2. Mai 2023 beginnen im Zuge einer Fahrbahnerneuerung auf der A93 die Hauptarbeiten. Bis Ende des Jahres gelten für Autos und Lastwagen Tempolimits und Umleitungen. Es dürfte eine permanente Staugefahr herrschen. Wir haben alle wichtigen Informationen zu der riesigen Baustelle zusammengetragen.

Baustelle auf A93: Wie lange dauern die Bauarbeiten an?

Die Bauarbeiten zwischen Regensburg und dem Dreieck Saalhaupt sollen auf der A93 rund siebeneinhalb Monate andauern. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Das bedeutet, dass die Strecke wohl frühestens Ende des Jahres wieder freigegeben wird. In den Jahren 2024 und 2025 sollen auf der Strecke dann weitere Bauarbeiten folgen. Die Vorarbeiten hatten bereits im Jahr 2021 begonnen.

A93: Welche Streckenabschnitte sind von Baustelle betroffen?

In den nächsten Monaten müssen sich vor allem alle Verkehrsteilnehmer auf Staus gefasst machen, die auf der A93 Richtung Regensburg unterwegs sind. Der folgende Streckenabschnitte ist von der Baustelle betroffen: Die Strecke zwischen der Anschlussstelle Regensburg-Süd und dem Dreieck Saalhaupt.

Die Länge der Baustelle beträgt rund elf Kilometer. In beide Richtungen können insgesamt nur drei Fahrstreifen untergebracht werden:

Ein Fahrstreifen in Richtung Regensburg /Hof

in Richtung /Hof Zwei Fahrstreifen in Richtung Holledau / München

Baustelle zwischen Regensburg und Dreieck Saalhaupt: Welche Umleitungen gibt es?

Während der Bauarbeiten wird es nicht möglich sein, von der B15n auf die A93 Richtung Regensburg zu fahren. Es wurde eine Umleitung eingerichtet, welche über die A93 in Richtung München führt. An der Anschlussstelle Hausen muss umgekehrt werden. Von Mai bis Dezember 2023 wird an der Anschlussstelle Bad Abbach die Auffahrt Richtung München zwar möglich sein, allerdings nur über eine Stopp-Stelle.

Baustelle auf A93 bei Regensburg: Diese Tempolimits gibt es zu beachten

Die Baustelle bremst den Verkehr aus, was sich auch durch zwei Tempolimits bemerkbar macht:

Im Bereich der Anschlussstelle Bad Abbach in Fahrtrichtung München gilt ein Tempolimit von 60 km/h

in Fahrtrichtung gilt ein Tempolimit von 60 km/h Vor und hinter der Anschlussstelle Bad Abbach liegt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit bei 80 km/h

Stau wegen Baustelle auf A93 zwischen Regensburg und Dreieck Saalhaupt? So können Sie reagieren

Ein Sprecher der Autobahn Südbayern rät allen Autofahrerinnen und Autofahrern sowie allen Lastwagenfahrerinnen und Lastwagenfahrern auf dem betroffenen Streckenabschnitt mehr Zeit einzuplanen. Er bittet darum, auf der A93 zu bleiben und die Baustelle nicht zu umfahren: "Ein Umfahren der Baustelle führt zu mehr Verkehr, zu Stau und langen Fahrtzeiten auf anderen Straßen, die nicht für den Autobahnverkehr ausgelegt sind."

Eine Alternative könnte für regionale Fahrten der öffentliche Personennahverkehr darstellen. Für Pendlerinnen und Pendler könnte das Angebot von Bus und Bahn ebenfalls interessant sein. Beim Regensburger Verkehrsverbund (RVV) können Sie sich unter folgender Telefonnummer über Optionen informieren: 0941 / 20 49 55 55

Was ist überhaupt der Grund für die Baustelle auf der A93?

Der Grund für die Baustelle ist eine Erneuerung der Fahrbahn. Der betroffene Abschnitt der A93 war im Jahr 1984 für den Verkehr freigegeben worden. Mittlerweile gibt es auf der Betonfahrbahn einige Schäden, die behoben werden müssen.

Nahe Regensburg wird derzeit noch an einer weiteren Baustelle gearbeitet. Die A3 wird zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und der Anschlussstelle Rosenhof ausgebaut. Auch diese Bauarbeiten sollen Ende 2023 enden. Zwei Großbaustellen in einer Region waren laut dem Sprecher der Autobahn Südbayern nicht zu verhindern. Man hätte nicht länger mit der Fahrbahnerneuerung warten können, da sonst das Risiko für eine Vollsperrung hoch gewesen wäre.