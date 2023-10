Mutmaßliches Schleuserauto verunglückt: Sieben Tote auf A94

Freitagmorgen kam es auf der A94 im Kreis Mühldorf zu einem schweren Unfall. Mindestens sieben Menschen starben. Ein Schleuserauto wollte der Polizeikontrolle entkommen.

Auf der Autobahn 94 im Landkreis Mühldorf kam es am frühen Freitagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen gibt es bei dem Unfall, bei dem ein mutmaßliches Schleuserfahrzeug involviert war, mindestens sieben Tote, wie die Polizei mitteilt. Die Zahl der Todesopfer sei ein "jetziger Stand". Die Lage ist noch unübesichtlich.

A94: Sieben Tote, viele Verletzte nach Unfall von Schleuserauto

20 Personen sollen insgesamt an Bord des Kleintransporters gewesen sein. Alle Insassen wurden mindestens leicht verletzt, einige erlitten schwerste Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch Kinder befanden sich laut Polizei im Fahrzeug. Der Fahrer befindet sich wahrscheinlich nicht unter den Opfern, heißt es laut Polizei.

Das mutmaßliche Schleuserfahrzeug war vor dem Unfall einem Streifenwagen der Bundespolizei aufgefallen. Es handelte sich um einen Mercedes Vito. Als der Fahrer die Polizei bemerkte, soll er stark beschleunigt haben, um sich einer Kontrolle zu unterziehen. Dann kam das Fahrzeug mit stark überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab.

Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort, auch Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Zu der hohen Anzahl an Verletzten hat laut Polizei wohl beigetragen, dass sich viele Insassen in dem überfüllten Wagen nicht anschnallen konnten. Woher die Personen stammen, ist noch unklar. Die Polizei arbeite an der Feststellung der Personalien.

A94 in Richtung München nach Unfall immer noch gesperrt

Der Unfall ereignete sich gegen 3.15 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Waldkraiburg/Ampfing. In Fahrtrichtung München ist die Autobahn am Freitagmorgen noch immer voll gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen eines Tötungsdelikts.

Die Ausfahrt befindet sich rund 50 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Die A94 gilt als eine der typischen Routen von Schleusern. Nach Angaben der Bundespolizei und bayerischer Grenzpolizei steige die Zahl der unerlaubten Einreise seit Monaten. (mit dpa)