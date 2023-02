Stahlmatte fällt auf Autobahn: Sechs Fahrzeuge kollidieren

Auf der Autobahn 94 in Oberbayern hat ein Lastwagen eine Baustahlmatte verloren und dadurch einen Serienunfall verursacht.

Sechs Fahrzeuge kollidierten am Mittwochmorgen entweder mit der Baustahlmatte oder überfuhren diese, wie die Polizei mitteilte. Verletzte habe es nicht gegeben. Allerdings war an zwei Fahrzeugen der Schaden so groß, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Autobahn wurde bei Erharting in Fahrtrichtung München (Landkreis Mühldorf) für rund zwei Stunden gesperrt. Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

(dpa)