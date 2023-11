Autobahn 9 bei Bayreuth am Wochenende komplett gesperrt

Die Autobahn 9 bei Bayreuth wird am Wochenende komplett gesperrt.

Das teilte die Autobahn-GmbH am Mittwoch mit. Grund sei der Abbruch eines Rampenbauwerks an der Hochbrücke Bayreuth. Die darunter liegende Autobahn dürfe deshalb nicht befahren werden. Um Staus zu verhindern, wird der Verkehr den Angaben zufolge weitläufig umgeleitet - etwa über die A70, die A73 oder die A93. Die Sperre beginnt am Samstagvormittag und soll am Sonntagnachmittag aufgehoben werden. Die Hochbrücke in Bayreuth wird in den kommenden Jahren komplett neu gebaut.

(dpa)