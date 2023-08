Abfall

vor 17 Min.

München ist den Müllsündern auf der Spur – und Augsburg?

Plus Pizzakartons, leere Bierflaschen, Zigarettenkippen – in Parks und Innenstädten bleibt immer mehr Müll liegen. In München reagiert man und will spezielle Kontrollen.

Von Sonja Dürr

Im Gras liegen leere Kaffeebecher und Pizzakartons, Bier- und Weinflaschen, Chipstüten, Zigarettenkippen. Wie groß das Müllproblem im Englischen Garten in München ist, zeigt sich in den frühen Morgenstunden. Dann, wenn der Aufräumtrupp mit der Greifzange anrückt. "Insbesondere feiernde Gruppen lassen nach Einbruch der Dunkelheit oftmals ihren Müll liegen", sagt Ines Holzmüller von der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung, die für den Park zuständig ist.

Jeden Tag fällt derzeit im Englischen Garten eine halbe Tonne Abfall an

Und der Müll in Münchens grüner Lunge wird immer mehr, Holzmüller spricht von einem "enormen Anstieg des Abfallaufkommens". Waren es 2019 noch 163 Tonnen, kamen 2021 bereits 260 Tonnen zusammen. Bei schönem Wetter, sagt Holzmüller, fällt derzeit jeden Tag eine halbe Tonne Abfall an.

