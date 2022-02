Abgelenkt durchs Handy: Schülerin von Tram angefahren

Eine 13-Jährige, die von ihrem Handy abgelenkt war, ist in München von einer Tram angefahren worden.

Eine 13-Jährige, die von ihrem Handy abgelenkt war, ist in München von einer Tram angefahren worden. Auf dem morgendlichen Schulweg habe sie am Donnerstag Kopfhörer getragen, auf ihr Smartphone geschaut und sei bei roter Ampel auf die Fahrbahn getreten, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Fahrer der heranfahrenden Straßenbahn habe noch gebremst und versucht, sie mit einem akustischen Signal zu warnen. Das Mädchen habe aber nicht reagiert und sei seitlich von der Tram erfasst worden. Die 13-Jährige stürzte, zog sich Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.

