Abhängig auf Rezept: „Ich bin durch die Hölle gegangen“

Acht Jahre lang war Hannelore Wisshofer abhängig von Oxycodon. Von dem Mittel, das in den frühen 1990er Jahren eine Opioid-Krise in den USA ausgelöst hatte. Sie hatte immer wieder über starke Schmerzen geklagt. Deshalb habe sie das Medikament von ihrer Hausärztin verschrieben bekommen, sagt die 71-jährige Würzburgerin: „Ich hatte damals schon viele Schmerzmittel ausprobiert: Ibuprofen, Paracetamol und auch Tilidin.“ Geholfen hätten diese immer nur kurzfristig. Nach wenigen Wochen seien die Schmerzen wieder stärker geworden. 2016 habe sich ihre Hausärztin dann nicht mehr anders zu helfen gewusst und ihr als letzten Ausweg Oxycodon verschrieben, erzählt Wisshofer: „Ich wusste damals nicht, was Opioide anrichten und dachte, es ist das Einzige, was hilft.“



In Deutschland unterliegen die Opioide dem Betäubungsmittelgesetz. Folglich können Rezepte nur von Ärztinnen und Ärzten ausgestellt werden, die auch über einen entsprechenden Rezeptvordruck verfügen. Hierzulande werden sie häufig bei Krebserkrankungen und starken Schmerzen am Lebensende eingesetzt. In den vergangenen Jahren aber seien die Medikamente immer häufiger auch bei anderen chronischen Schmerzen verschrieben worden, berichtet Prof. Dominikus Bönsch, Ärztlicher Direktor des Bezirkskrankenhauses in Lohr im Landkreis Main-Spessart.

USA Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

BfArM Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schmerz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis