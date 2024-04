Abiprüfungen in Bayern starten: Das sind die Termine

In dieser Woche beginnen die Abiturprüfungen in Bayern. Drei schriftliche und zwei mündliche Prüfungen stehen auf dem Plan. Hier gibt es die Prüfungstermine.

Für viele Tausend Schülerinnen und Schüler in Bayern wird es ernst: Die wichtigen Prüfungen ihrer Schullaufbahn stehen an – die Abiturprüfungen. Dieses Jahr handelt es sich um einen besonderen Abijahrgang. Es ist der letzte in Bayern, der nach acht Jahren das Abitur ablegt. Erst 2026 wird es mit dem ersten G9-Jahrgang wohl wieder Abiprüfungen in Bayern geben.

Wann sind die Termine der letzten G8-Abiturprüfungen im Freistaat? Hier gibt es die Übersicht.

Die Termine der Abiprüfungen 2024 in Bayern

Für die Abiturientinnen und Abiturienten geht es los mit Prüfungen im Fach Deutsch. Wer sein Abitur in im Fach Französisch ablegen will, muss noch vor dem Deutsch-Abitur ran. Dann folgt ein Fach, das sie frei wählen dürfen. Im Anschluss steht das Matheabitur an. Die Termine der schriftlichen Abiturprüfungen im Überblick:

Montag, 22. April 2024: Französisch

Donnerstag, 25. April 2024: Deutsch

Freitag, 3. Mai 2024: Drittes, frei wählbares Abiturfach (ohne Französisch)

Dienstag, 7. Mai 2024: Mathematik

In der zweiten Prüfungsphase folgen die Kolloquien. Es handelt sich um zwei mündliche Prüfungen, die in zwei verschiedenen Wochen abgehalten werden:

Erste Prüfungswoche: 3. Juni bis 7. Juni 2024

Zweite Prüfungswoche: 10. Juni bis 14. Juni 2024

Die praktischen Prüfungen in Sport und Musik finden bereits seit Anfang des Jahres statt: Sport seit dem 24. Januar 2024, Musik seit dem 11. März 2024.

Abiturienten in Bayern erhalten Ende Juni ihre Zeugnisse

Der wohl wichtigste Termin für alle Abiturientinnen und Abiturienten steht dann Ende Juni an. Am Freitag, 28. Juni 2024, findet ihre Entlassung statt – und die Abizeugnisse werden verliehen.