Acht Szenen bis zum letzten „Servus“: Mit den Münchner „Tatort“-Kommissaren beim allerletzten Dreh

Wenn eine Ära zu Ende geht, dann oft mit viel Pathos. Oder ganz unspektakulär. Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec sind eher die Typen fürs Unprätentiöse. Sie lassen sich nicht dafür feiern, dass sie zum Markenkern Münchens gehören. Die Frauenkirche trägt ihren Prunk ja auch nicht nach außen, sondern steht einfach da.

Und so stehen die beiden scheidenden „Tatort“-Kommissare an ihrem allerletzten Drehtag, am vergangenen Mittwoch, mittags in der Buffetschlange. Auf dem Teller das Gleiche wie Regieassistent und Beleuchter, in den Augen keine Träne, obwohl jemand aus den Lautsprechern die Edelkitsch-Version von „Time To Say Goodbye“ laufen lässt. Ein paar Stunden später wird für Nemec und Wachtveitl, für Batic und Leitmayr, hier in einem Ismaninger Filmstudio die letzte Klappe nach 35 Jahren „Tatort“ fallen.

Letzter Fall für Batic und Leitmayr im „Tatort“ aus München

Ihr großer Vorteil sei, sagt Udo Wachtveitl nach dem Essen, dass es „ein Abschied auf viele kleine Raten“ gewesen sei. Dass sie aufhören, ist seit eineinhalb Jahren bekannt, danach kamen zwei weitere Ausstrahlungen im Fernsehen, drei neue Drehs, selbst jetzt am letzten Tag können sie noch Klappe für Klappe langsam herunterzählen bis zur Rente. Und: „Wir hören in anderer Weise auf als ein Handchirurg oder Metzgermeister. Wir hatten die letzten 35 Jahre jährlich neun Monate Gelegenheit, uns daran zu gewöhnen, wie es ist, keinen ‚Tatort‘ zu drehen. Diese eine große Welle, die einen umhaut, ist deshalb gar nicht so da.“

Acht Autoszenen sind sie gerade noch vom Ruhestand entfernt. Sie fahren durch ihr eigenes filmisches Zeitalter, der Porsche aus der letzten Doppelfolge ist dasselbe Modell wie bei ihrer Krimipremiere im Jahr 1991.

In den ersten Fällen fuhr Udo Wachtveitl als Kriminalhauptkommissar Franz Leitmayr (vorne) einen roten Porsche Targa. Foto: Wang Xiaohui, BR, Balance Film GmbH

Ihr heutiger Produzent, Korbinian Dufter, war drei Jahre alt, als die erste „Tatort“-Episode der beiden im Fernsehen lief. Im Fall „Animals“ waren die Streifenwagen grün-weiß; man schickte sich keinen Live-Standort aufs Smartphone, sondern nahm das Wähltastentelefon ab und notierte sich eine Adresse in den Block. Franz Leitmayr war der mit dem Porsche, der wilde Knutscher, dem seine Freundin die Waffe aus dem Wagenfenster reichte. Batics Rollenprofil war anfangs recht eindimensional das eines impulsiven, emotionalen Kroaten. Und während beim ersten Dreh die zuständige Redakteurin darum bat, dass einer sich doch die Haare ein wenig schneiden möge – „damit man euch unterscheiden kann“ – haben sie sich in 35 Jahren gemeinsamer Fernsehgeschichte wieder optisch angenähert. Es sei schon komisch, sagt Miroslav Nemec in der Mittagspause am letzten Drehtag, dass sie beide „so weiß geworden sind und so relativ rasch …“. Wachtveitl: „Das haben wir aber schon abgesprochen – hormonell so synchronisiert.“ Sie ergänzen sich im Gespräch so spielend wie beim Verhör eines Verdächtigen im „Tatort“, ein halbes gemeinsames Leben hört man einfach immer heraus.

Nemec ist mittlerweile 71, Wachtveitl 66. Musste man für Filmszenen im Auto in den 90ern ganze Straßenzüge absperren, ist der Wagen diesmal im Studio aufgebockt. Auf großen LED-Leinwänden hinter den Rück- und Seitenfenstern ziehen digital die Straßen Pasings vorbei, Sekunden später beamt der Computer die Ermittler in die Münchner Au. Und man glaubt es kaum, aber sogar nach so vielen Jahren kann man als Schauspieler etwas zum ersten Mal machen, diese Art der Aufnahme etwa, wie Nemec erzählt: „Man kann aussteigen, während die Landschaft vorbeifährt. Großartig!“

Mit dem "Tatort: Unvergänglich" fällt für die beiden Münchner Kommissare Batic und Leitmayr die letzte Klappe. Foto: Neuesuper GmbH

Jetzt hinein ins Auto, Sonnenbrillen auf. Regisseur Sven Bohse gibt aus dem Studiodunkel das Stichwort: „Und bitte, gute Laune!“ Die Kamera filmt den Fahndern frontal ins Gesicht, Set-Angestellte wuchten ihre Oberkörper auf die Stoßstange, um das Auto zum Wippen zu bringen wie auf einer etwas unebenen Straße. Es ist komplett ruhig, Straßensounds und Motorengeräusch werden später eingespielt. „Stopp!“ Der Kameramann wünscht sich, dass die Sonne anders steht. Ein Satz, der so nie hätte fallen können, als Batic und Leitmayr noch braune Haare hatten und der Wettergott den Drehplan schrieb.

Diese Szenen sind Teil der Folgen 99 und 100, der letzte Fall für Wachtveitl und Nemec erstreckt sich über zwei Episoden. Sie kommen im Frühjahr 2026 ins Fernsehen, tragen den vieldeutigen Arbeitstitel „Unvergänglich“. Ein Phantom geht um in München, dringt in Wohnungen ein, ein Mord geschieht. Batic und Leitmayr läuft die Zeit davon, auch im Film bleiben ihnen nur ein paar Tage bis zur Beamtenpension – und natürlich wollen sie nicht mit einem ungelösten Fall in den Ruhestand gehen.

Wachtveitl und Nemec sind zufrieden mit ihrem Ende im „Tatort“

Und danach? Auswandern wie ihr früherer Assistent Carlo Menzinger (Michael Fitz), der sich nach einer Erbschaft im Jahr 2007 nach Thailand vertschüsste? In die Luft fliegen wie die Frankfurter „Tatort“-Kollegen jüngst, auf die statt einer gemeinsamen Zukunft eine Autobombe wartete? Bitte nicht. „Batic und Leitmayr haben Freude am Leben, deswegen haben wir gesagt, es müsste jetzt nicht unbedingt sofort zum Tod führen, nicht unbedingt letal werden.“ Wachtveitl darauf: „Aber bei der Redaktion könnte natürlich die Überlegung eine Rolle spielen, dass man uns wirklich tot macht, damit wir nicht nochmal auferstehen.“ Dass selbst der Tod keine Garantie böte, weiß man allerdings aus der US-Serie „Dallas“. Damals in den 80ern starb Patrick Duffy alias Bobby Ewing unter einem Auto. Als die Quoten zurückgingen, holten die Macher ihn zurück – und deklarierten sein unwiederbringliches Ende als schrecklichen Albtraum seiner Ehefrau.

Kriminaloberkommissar Carlo Menzinger (Michael Fitz, rechts) ermittelte bis zum Jahr 2007, insgesamt 15 Jahre lang, mit Batic und Leitmayr. Foto: Rolf von der Heydt, BR, Bavaria Film GmbH, Klick

Das ist im Münchner „Tatort“ eher nicht zu erwarten, die ergrauten Ermittler haben ihren Nachfolger Kalli Hammermann persönlich eingelernt. Im Fall „Schau mich an“ – es war der 95. für Batic und Leitmayr – hatte Kalli, gespielt von Ferdinand Hofer, sein erstes Solo und überführte ein menschliches Monster mit Maske. Der bisherige Assistent übernimmt nun zusammen mit Carlo Ljubek. Und der ehemalige Vorgesetzte Batic, also Nemec, betont: „Wir sind zufrieden mit dem Ende.“ Verraten darf er natürlich nichts.

Damit könnte auch diese Geschichte zu Ende sein, aber es gibt ja noch einen Co-Star, die Stadt München in all ihren Facetten. Sie soll in den letzten beiden Fällen nochmal richtig gefeiert werden. Man habe über 60 Motive über die ganze Stadt hinweg untergebracht, sagt Produzent Korbinian Dufter am Rande des Drehs. Von ganz oben auf dem BR-Funkturm bis hinunter in den U-Bahnschacht. Auch das macht den Münchner „Tatort“ aus: Er zeigt die Metropole von einer anderen Seite, nicht nur der schicken, mondänen wie bei „Derrick“, der vor allem im Nobelvorort Grünwald an Villenportalen läutete. Die Fälle der „Tatort“-Fahnder kann man wie eine Stadtführung nutzen, wenn man die Leichen weglässt. Sie tragen Titel wie „Das Glockenbachgeheimnis“, „Der Traum von der Au“, „Viktualienmarkt“ und natürlich „Die letzte Wiesn“; dieser legendäre Fall von 2015, bei dem laut TV-Quote jeder Dritte in Bayern vor dem Bildschirm saß.

Ein letztes Mal als Kommissare vor der Kamera: Die Hauptdarsteller beim Dreh zur Doppelfolge „Unvergänglich". Foto: BR/Neuesuper GmbH

„Wir haben ja in München an jeder Ecke gedreht“, sagt Miroslav Nemec, der im Alter von zwölf Jahren als Scheidungskind aus Zagreb zu seiner Tante nach Freilassing kam und dort aufgewachsen ist. „Diese Nostalgie, wenn man durch die Stadt fährt, verlängert die Freude an dem, was man filmisch geschaffen hat.“ Batic und Leitmayr haben dem polierten Image Münchens Schrammen verpasst, aber auch Herz. Und sie werden noch oft durch ihre Stadt fahren, keiner von beiden will wegziehen, schließlich haben sie auch als echte Personen fast ihr ganzes Leben in München verbracht. „Ich fühle mich mit dieser Stadt sehr vernäht“, sagt der gebürtige Pasinger Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec nickt.

Bevor es zu sentimental wird, zurück ins Studio. Auf einem dieser typischen Regiestühle schaut sich Nemec kurz seine Karteikarten an. Udo Wachtveitl schreibt ein paar Autogramme, die stolzen Eltern des Regieassistenten schauen beim Dreh zu. Auf Kommando sind die Darsteller wieder bei der Sache, steigen – vielleicht nicht mehr ganz so geschmeidig wie früher – zurück in den Porsche, die Sonne steht diesmal richtig, die Szene ist im Kasten. Wieder einen Schritt näher am Ruhestand.

Die Schauspieler Ferdinand Hofer (links) und Carlo Ljubek sind die neuen Kommissare im Münchner „Tatort". Foto: Tobias Hase, dpa

Das Gute ist, sie gehen ja nicht ganz. Wenden sich erstmal ein bisschen mehr dem Theater zu. Nemec, der in den 70er-Jahren am Salzburger Mozarteum klassische Musik studiert hatte, bringt seine Biografie als Pianoprogramm auf die Bühne. Wachtveitl, einst Philosophiestudent, tourt mit der Lesung „Casanovas Rückkehr“, basierend auf einer Novelle Arthur Schnitzlers, durchs Land. Im Winter stehen sie gemeinsam für Charles Dickens' Weihnachtsgeschichte auf der Bühne. Rollenangebote fürs Fernsehen werden nach wie vor auch gesichtet.

Kurz vor der finalen Klappe – Nemec sitzt da mit einem zum letzten Mal hingeschminkten blauen Auge – kommt dann doch der Gedanke an den jetzt sehr nahen Abschied. „Ich glaube, danach gibt es einen kleinen Blues“, sagt er. „Aber wir werden zusammen sein, auch nach diesem Blues.“ Zwei der berühmtesten Pensionisten Deutschlands werden zusammen nach Kroatien fahren. Privat, eine Woche, als Freunde. „Genau, ich komm’ noch mit, damit er mir nicht verkommt“, sagt Wachtveitl zum Schluss. „Wir passen ein bisschen aufeinander auf.“