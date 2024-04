Bayern will den Krähen an den Kragen

Der Fehler beim Naturschutz ist dessen Schwerfälligkeit und die Reichweite seiner Gesetze. Ein Tier, das grundsätzlich vom Aussterben bedroht ist, kann trotzdem in einer bestimmten Region, in der sich die Population erholt hat, zum Schädling werden und es dauert oft viel zu lange, bis der Schutzstatus gelockert oder aufgehoben wird.



Warum wohl nur gefällt es den Krähen so gut in Parks mitten in der Stadt? Sollte man doch gar nicht glauben, dass es ihnen da gefällt. Aber Tieren gefällt es immer dort gut, wo sie besonders leicht an Nahrung kommen. Und wo ihnen nix passiert. Und in menschlicher Gesellschaft sind sie sicher, das haben sie schon gelernt. Also koten sie diesen dümmlichen Kreaturen, die sich von ihnen alles gefallen lassen im wahrsten Sinne auf den Kopf.







Antworten Melden