Achtung Autofahrer: Deutscher Wetterdienst warnt vor Nebel

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für heute, 10. Oktober 2025, vor Nebel. Betroffen seien weite Teile Süddeutschlands, darunter auch Bayerisch-Schwaben (mit Ausnahme des Landkreises Lindau am Bodensee) sowie das angrenzende Oberbayern.

Deutscher Wetterdienst mit Warnung vor Nebel

Die Sichtweite durch Nebel betrage in den betroffenen Gebieten unter 150 Meter. Insbesondere Autofahrer weist der DWD auf mögliche „starke Sichteinschränkungen“ hin. Sie sollen ihr Fahrverhalten entsprechend anpassen. Auch „plötzlich auftretende Sichtbehinderungen“ wie Nebelbänke seien möglich.

Betroffen von der amtlichen Warnung vor Nebel sind unter anderem folgende Landkreise:

Landkreis Aichach-Friedberg

Landkreis Augsburg

Stadt Augsburg

Landkreis Dillingen a.d.Donau

Landkreis Donau-Ries

Landkreis Günzburg

Stadt Kaufbeuren

Stadt Kempten (Allgäu)

Stadt Memmingen

Landkreis Neu-Ulm

Landkreis Oberallgäu

Landkreis Ostallgäu

Landkreis Unterallgäu

Die Warnung gilt seit 4.31 Uhr und nach aktuellem Stand bis 9 Uhr. Über Änderungen durch den DWD informieren wir Sie hier.

Im Laufe des Morgens soll das Wetter dann vielerorts aufklaren. In Augsburg bleibt es tagsüber bewölkt bei bis zu 13 Grad. Laut DWD seien drei Sonnenstunden möglich.