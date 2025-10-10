Achtung Autofahrer: Deutscher Wetterdienst warnt vor Nebel

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für heute, 10. Oktober 2025, vor Nebel. Betroffen seien weite Teile Süddeutschlands, darunter auch Bayerisch-Schwaben (mit Ausnahme des Landkreises Lindau am Bodensee) sowie das angrenzende Oberbayern.
Deutscher Wetterdienst mit Warnung vor Nebel
Die Sichtweite durch Nebel betrage in den betroffenen Gebieten unter 150 Meter. Insbesondere Autofahrer weist der DWD auf mögliche „starke Sichteinschränkungen“ hin. Sie sollen ihr Fahrverhalten entsprechend anpassen. Auch „plötzlich auftretende Sichtbehinderungen“ wie Nebelbänke seien möglich.
Betroffen von der amtlichen Warnung vor Nebel sind unter anderem folgende Landkreise:
- Landkreis Aichach-Friedberg
- Landkreis Augsburg
- Stadt Augsburg
- Landkreis Dillingen a.d.Donau
- Landkreis Donau-Ries
- Landkreis Günzburg
- Stadt Kaufbeuren
- Stadt Kempten (Allgäu)
- Stadt Memmingen
- Landkreis Neu-Ulm
- Landkreis Oberallgäu
- Landkreis Ostallgäu
- Landkreis Unterallgäu
Die Warnung gilt seit 4.31 Uhr und nach aktuellem Stand bis 9 Uhr. Über Änderungen durch den DWD informieren wir Sie hier.
Im Laufe des Morgens soll das Wetter dann vielerorts aufklaren. In Augsburg bleibt es tagsüber bewölkt bei bis zu 13 Grad. Laut DWD seien drei Sonnenstunden möglich.
