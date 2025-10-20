Münchner S-Bahn startet mit Verspätungen und Teilausfällen auf der Stammstrecke in die Woche

Direkt zum Wochenstart müssen Pendlerinnen und Pendler in München unter Umständen etwas mehr Zeit einplanen: Die Stammstrecke der S-Bahn München ist nach Angaben der Deutschen Bahn den gesamten Tag über von den Auswirkungen einer Reparatur der Oberleitung betroffen. Gleich auf vier Linien kommt es zu Beeinträchtigungen – eine davon trifft es stark.

Der Grund für die Verzögerungen seien Arbeiten an der Oberleitung zwischen dem Leuchtenbergring und Ostbahnhof, so die Bahn auf ihrer Online-Störungsseite. Verspätungen von bis zu einer Viertelstunde könnten auftreten, „teilweise auch höher“. Es handelt sich um die S-Bahnen der Linien S2, S8, S5 und S20. Auch von Teilausfällen ist die Rede.

S-Bahn München: Änderungen auf Linien der Stammstrecke

Wie das Unternehmen mitteilt, ist von Ausfällen allen voran die Linie S20 betroffen: Alle Bahnen dieser Verbindung entfallen in der Früh komplett. Für die anderen Linien müsse mit folgenden Einschränkungen gerechnet werden:

Die S2 fährt zwischen Riem und Obermenzing über den Ostbahnhof (Gleis 7 - 13), entsprechend werde die Stammstrecke nicht angefahren, die Halte Berg am Laim und Leuchtenbergring entfallen.

Zwischen Daglfing und Pasing fährt die S8 ebenfalls über den Ostbahnhof. Die Stammstrecke wird nicht bedient, auch der Halt am Leuchtenbergring entfällt.

Die S5 fährt lediglich zwischen Kreuzstraße und Giesing.

Alternativrouten seien über Aushänge und Anzeigen zu beachten.

Geplante Bauarbeiten im Oktober auf der Stammstrecke

Aufgrund der geplanten Bauarbeiten auf der Münchner Stammstrecke kommt es allen voran in den Nächten bis Ende Oktober zu Einschränkungen. Dann können insbesondere die Fahrpläne der S-Bahn abweichen.