Wiesn und Späturlauber: „Ohne Stau geht's nicht“

Zwar sind die Sommerferien im Freistaat Bayern vorbei; der ADAC prognostiziert dennoch ein staureiches letztes Septemberwochenende. Über die komplette Ferienzeit registrierte der Verkehrsclub 12.195 Staus auf den bayerischen Autobahnen und zusammengerechnet 9550 Stunden Verzögerung. Das Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen bleibt auch nach den Ferien hoch. „Ohne Stau geht‘s nicht“, warnt der ADAC.
Das liegt nicht zuletzt am 190. Oktoberfest, wegen dem die Straßen um die Landeshauptstadt besonders voll sind. Dazu kommt der Verkehr durch Späturlauber und Ausflügler, die es vor allem in den Süden zum Bergwandern und an die Küsten ziehe. Hinzu kommen zahlreiche Baustellen, die den Verkehr im Süden belasten.
Baustellen und Co.: Diese Strecken sind besonders Stau-belastet
Eine große Staufalle stelle auch der Elbtunnel in Hamburg dar, der für 55 Stunden von Freitag bis Montag in beide Richtungen voll gesperrt ist. Außerdem sind für das Wochenende Vollsperrungen auf den Autobahnen A3, A7, A27, A44 und A63 angekündigt.
Besonders belastet sind laut ADAC folgende Strecken:
- A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Dortmund
- A2 Hannover – Braunschweig - Magdeburg
- A3 Frankfurt – Würzburg – Nürnberg
- A5 Basel – Karlsruhe – Heidelberg
- A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg
- A7 Flensburg – Hamburg
- A7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg
- A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe
- A9 München – Nürnberg
- A61 Mönchengladbach – Koblenz
- A81 Heilbronn – Stuttgart
- A93 Inntaldreieck – Kufstein
- A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen
- A99 Umfahrung München
Diese Baustellen beeinträchtigen den Verkehr am Wochenende
Auch Baustellen im Ausland stellen Verkehrsteilnehmer weiter auf die Geduldsprobe: Die Bauarbeiten im Bereich der Luegbrücke sorgen weiter für Verzögerungen auf den Straßen. In Tirol gelten entlang der Inntalautobahn A12 und der Fernpass-Route an den Wochenenden Abfahrtssperren für den überregionalen Durchgangsverkehr. Zudem müsse man auf der A8 in Tschechien zwischen Dresden und Prag wegen Tunnelsanierungen mit Staus rechnen. Der Mont-Blanc-Tunnel in Italien bleibt bis Mitte Dezember wegen Sanierung gesperrt. Grenzkontrollen können die Wartezeiten weiter erhöhen, insbesondere an den Autobahnübergängen Suben (A3 Linz - Passau), Walserberg (A8 Salzburg - München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein - Rosenheim).
