Wiesn und Späturlauber: „Ohne Stau geht's nicht“

Zwar sind die Sommerferien im Freistaat Bayern vorbei; der ADAC prognostiziert dennoch ein staureiches letztes Septemberwochenende. Über die komplette Ferienzeit registrierte der Verkehrsclub 12.195 Staus auf den bayerischen Autobahnen und zusammengerechnet 9550 Stunden Verzögerung. Das Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen bleibt auch nach den Ferien hoch. „Ohne Stau geht‘s nicht“, warnt der ADAC.

Das liegt nicht zuletzt am 190. Oktoberfest, wegen dem die Straßen um die Landeshauptstadt besonders voll sind. Dazu kommt der Verkehr durch Späturlauber und Ausflügler, die es vor allem in den Süden zum Bergwandern und an die Küsten ziehe. Hinzu kommen zahlreiche Baustellen, die den Verkehr im Süden belasten.

Baustellen und Co.: Diese Strecken sind besonders Stau-belastet

Eine große Staufalle stelle auch der Elbtunnel in Hamburg dar, der für 55 Stunden von Freitag bis Montag in beide Richtungen voll gesperrt ist. Außerdem sind für das Wochenende Vollsperrungen auf den Autobahnen A3, A7, A27, A44 und A63 angekündigt.

Besonders belastet sind laut ADAC folgende Strecken:

A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Dortmund

A2 Hannover – Braunschweig - Magdeburg

A3 Frankfurt – Würzburg – Nürnberg

A5 Basel – Karlsruhe – Heidelberg

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Flensburg – Hamburg

A7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg

A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

A9 München – Nürnberg

A61 Mönchengladbach – Koblenz

A81 Heilbronn – Stuttgart

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Diese Baustellen beeinträchtigen den Verkehr am Wochenende

Auch Baustellen im Ausland stellen Verkehrsteilnehmer weiter auf die Geduldsprobe: Die Bauarbeiten im Bereich der Luegbrücke sorgen weiter für Verzögerungen auf den Straßen. In Tirol gelten entlang der Inntalautobahn A12 und der Fernpass-Route an den Wochenenden Abfahrtssperren für den überregionalen Durchgangsverkehr. Zudem müsse man auf der A8 in Tschechien zwischen Dresden und Prag wegen Tunnelsanierungen mit Staus rechnen. Der Mont-Blanc-Tunnel in Italien bleibt bis Mitte Dezember wegen Sanierung gesperrt. Grenzkontrollen können die Wartezeiten weiter erhöhen, insbesondere an den Autobahnübergängen Suben (A3 Linz - Passau), Walserberg (A8 Salzburg - München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein - Rosenheim).