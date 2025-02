ADAC erwartet viele Staus am kommenden Wochenende

Zum kommenden Wochenende wird es in Bayern und Deutschland voll auf den Straßen. Wer dennoch unterwegs ist, sollte laut ADAC Zeit für Staus und Verzögerungen einplanen. Vor allem am Samstag und Sonntag werde es auf den Routen in und aus Wintersportgebieten eng, zum Beispiel in den Alpen, teilte der Automobilclub mit. Das liege am Ferienbeginn in Sachsen sowie den nördlichen Niederlanden und dem Ende der Ferien in Mecklenburg-Vorpommern.

Sicherheitskonferenz in München sorgt für Beeinträchtigungen

Dazu kommen laut ADAC außerdem im Raum München Sperrungen und Beeinträchtigungen durch die Sicherheitskonferenz, die an diesem Freitag, 14. Februar, beginnt. Rund um das Tagungshotel Bayerischer Hof in der Innenstadt sei dann mit Verzögerungen zu rechnen. Doch schon am Donnerstag kommt es in der Münchner Innenstadt zu Umleitungen zwischen dem Hauptbahnhof und dem Stiglmaierplatz, nachdem es dort einen mutmaßlichen Anschlag gab.

Dennoch wurden vorab mehrere Demonstrationen gegen die Sicherheitskonferenz angemeldet. Die ersten starten womöglich am Donnerstag, die größten Kundgebungen werden aber wohl am Samstag stattfinden. Und auch beim ÖPNV gibt es am kommenden Wochenende in München Einschränkungen:

Zwischen Karlsplatz (Stachus) und Maxmonument wird von Freitagmorgen um 4 Uhr bis Sonntag um etwa 16.30 Uhr gesperrt sein (Haltestellen Lenbachplatz, Marienplatz (Theatinerstraße), Nationaltheater und Kammerspiele entfallen).

Die Tram 19 und die NachtTram N19 werden zwischen Hauptbahnhof Süd und Maxmonument über Sendlinger Tor und Isartor auf dem Linienweg der Tram 17 umgeleitet.

Die Tram 21 ist unterbrochen und fährt nur in den Abschnitten Westfriedhof – Karlsplatz (Stachus) sowie St.-Veit-Straße – Max-Weber-Platz.

Auf diesen Straßen staut es sich am Wochenende besonders

Staugefahr herrscht laut ADAC aber auch auf mehreren deutschen Autobahnen, zum Beispiel auf der A1 zwischen Hamburg und Bremen, auf der A3 von Köln nach Passau und der A7 zwischen Würzburg und der österreichischen Grenze.

Wer zum Wintersport in die Alpen fahren will, muss laut ADAC auch in den Nachbarländern mit Verzögerungen rechnen. Besonders betroffen demnach sind die Brenner- und Tauernautobahn sowie die Fernpass-Route in Österreich sowie die Gotthard-Route in der Schweiz. Auf folgende Autobahnen herrscht laut ADAC besondere Staugefahr:

A1 Hamburg - Bremen

A3 Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau

A6 Heilbronn - Nürnberg

A7 Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A9 München - Nürnberg - Berlin

A93 Inntaldreieck - Kufstein

A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Diese Autobahn-Abschnitte sind komplett gesperrt

Außerdem sind drei Abschnitte auf Autobahnen am kommenden Wochenende komplett gesperrt und sollten daher umfahren werden:

A7 Würzburg – Fulda in beiden Richtungen zwischen Dreieck Schweinfurt/Werneck und Wasserlosen am Sonntag, 16. Februar, von 7 bis 17.30 Uhr

A7 Hamburg Richtung Flensburg zwischen Kreuz Rendsburg und Rendsburg/Büdelsdorf von Freitag, 14. Februar, 20 Uhr, bis Samstag, 15. Februar, 5 Uhr

A40 Essen Richtung Duisburg zwischen Duisburg-Kaiserberg und Kreuz Kaiserberg von Freitag, 14. Februar, 21 Uhr, bis Montag, 17. Februar, 5 Uhr (mit dpa)